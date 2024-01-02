Названы последствия обстрела Белгорода

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о последствиях обстрела города 2 января. «После сегодняшнего обстрела к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей», — написал он в Telegram.
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