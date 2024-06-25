В Севастополе вынесли приговор за крупную аферу с несуществующими квартирами

В Севастополе вынесли приговор мошеннику, продавшему почти полсотни несуществующих квартир. Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, мужчина разработал схему хищения денег под предлогом участия в строительстве жилья в севастопольских садовых товариществах «Куликово поле», «Рыбак-3», «Яблоня», «Дергачи-3», а также на улице Генерала Коломийца.