В Севастополе вынесли приговор за крупную аферу с несуществующими квартирами

В Севастополе вынесли приговор мошеннику, продавшему почти полсотни несуществующих квартир. Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, мужчина разработал схему хищения денег под предлогом участия в строительстве жилья в севастопольских садовых товариществах «Куликово поле», «Рыбак-3», «Яблоня», «Дергачи-3», а также на улице Генерала Коломийца.
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