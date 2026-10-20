Ночью российские ракеты и беспилотники били по украинской энергетике, в том числе по киевским ТЭЦ. На этом фоне в британских СМИ заговорили об угрозе применения «Посейдона» после высказываний Соловьёва, а Трамп вновь заявил, что Зеленский не хочет мира и что Украина уже лежит в руинах.
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