Ночью российские ракеты и беспилотники били по украинской энергетике, в том числе по киевским ТЭЦ. На этом фоне в британских СМИ заговорили об угрозе применения «Посейдона» после высказываний Соловьёва, а Трамп вновь заявил, что Зеленский не хочет мира и что Украина уже лежит в руинах.