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Ветеран американской армии Дэвид Т. Пайн считает, что ради сделки с Москвой Вашингтон может пойти на уменьшение числа членов блока НАТО

Ветеран американской армии Дэвид Т. Пайн считает, что ради сделки с Москвой Вашингтон может пойти на уменьшение числа членов блока НАТО

Ветеран американской армии Дэвид Т. Пайн считает, что ради сделки с Москвой Вашингтон может пойти на уменьшение числа членов блока НАТО, исключив из альянса страны Балтии - Латвию, Эстонию и Литву.

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