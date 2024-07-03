Кологривый рассказал, почему не снимется в продолжении «Слова пацана»

Известный актер Никита Кологривый стал гостем популярного телешоу «Шоу Воли» на канале ТНТ. В ходе программы артист откровенно рассказал о переосмыслении своей жизни после инцидента, произошедшего в одном из заведений Новосибирска.
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