Царьград Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress Власти Азербайджана, которые ранее объявили России дипломатическую войну, разошлись не на шутку.
Вслед за "Русским домом" изгнали Валуева. Азербайджан разошёлся не на шутку
Комментарии
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Леонид Руси
Странную позу принял Алиев... Хочет чтобы В,В, встал на колени перед ним? И ведь известно уже, что самолёт врезался в стаю птиц, а азер не унимается, хочет возвыситься над русской нацией... )))
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8 час.
Владислав Владислав
Азеры охамели ...
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4 час.
Владислав Владислав
Надо выгнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) наглых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавкаазья и никогдап одобных им в Россию не пускать!!
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4 час.
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