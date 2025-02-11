Вслед за "Русским домом" изгнали Валуева. Азербайджан разошёлся не на шутку

Странную позу принял Алиев... Хочет чтобы В,В, встал на колени перед ним? И ведь известно уже, что самолёт врезался в стаю птиц, а азер не унимается, хочет возвыситься над русской нацией... )))

Владислав Владислав

Надо выгнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) наглых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавкаазья и никогдап одобных им в Россию не пускать!!