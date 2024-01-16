Русская весна
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Русская весна

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Вместе с аварийным американским модулем сгорит флаг Украины

Вместе с аварийным американским модулем сгорит флаг Украины

Лунный аппарат Peregrine, чья миссия была признана неудавшейся, несет на борту флаг Украины, пишут украинские СМИ.

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Комментарии
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Константин Самарин
Опять щирым облом...
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14 час.
Ф
Фил
Опять зрада.
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6 час.

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