Вместе с аварийным американским модулем сгорит флаг Украины

Лунный аппарат Peregrine, чья миссия была признана неудавшейся, несет на борту флаг Украины, пишут украинские СМИ.
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