Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись 19-летнему студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа
https://megapolisonline.ru/pog.
Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись 19-летнему студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа.
Комментарии
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Это что за хрень такая? Давай,гоняй,дави людей - 15 тыщ.за всё ! и потом - опасно гоняться за ним. Надо поток отсекать, а ему протыкать колёса Специальной лентой с остриями и вязать его. Погоня может плохо кончится - посторонние люди пострадать могут.
"Золотая молодёжь" совсем охуела, национальность не при чём. Видимо уверены что всё с рук сойдёт и потому наглеют.
А Вы правы! Национальность действительно ни при чём - почти у всех этих гонщиков фамилии кавказские, среднеазиатские. И родители у них из"бедняков И должности "маааленькие"И авто- Лада, ГАЗ, ЗАПОРОЖЕЦ...Не пори ерунду.
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