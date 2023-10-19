Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись 19-летнему студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа

НС Крокодилов Это что за хрень такая? Давай,гоняй,дави людей - 15 тыщ.за всё ! и потом - опасно гоняться за ним. Надо поток отсекать, а ему протыкать колёса Специальной лентой с остриями и вязать его. Погоня может плохо кончится - посторонние люди пострадать могут.

НК НС Крокодилов "Золотая молодёжь" совсем охуела, национальность не при чём. Видимо уверены что всё с рук сойдёт и потому наглеют.