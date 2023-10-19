Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Сергей СПАТАРЬ
    А Вы правы! Национальность действительно ни при чём - почти у всех этих гонщиков фамилии кавказские, среднеазиатские....Погоня на скорост...
  • НС Крокодилов
    "Золотая молодёжь" совсем охуела, национальность не при чём. Видимо уверены что всё с рук сойдёт и потому наглеют.Погоня на скорост...
  • НС Крокодилов
    Это что за хрень такая?  Давай,гоняй,дави людей - 15 тыщ.за всё !  и потом - опасно гоняться за ним. Надо поток отсек...Погоня на скорост...

Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись 19-летнему студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа

Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись 19-летнему студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа

https://megapolisonline.ru/pog. Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись 19-летнему студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа.

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Комментарии
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НС Крокодилов
Это что за хрень такая?  Давай,гоняй,дави людей - 15 тыщ.за всё !  и потом - опасно гоняться за ним. Надо поток отсекать, а ему протыкать колёса Специальной лентой с остриями и вязать его. Погоня может плохо кончится - посторонние люди пострадать могут.
Ответить
40 мин.
НК
НС Крокодилов
&quot;Золотая молодёжь&quot; совсем охуела, национальность не при чём. Видимо уверены что всё с рук сойдёт и потому наглеют.
Ответить
38 мин.
Сергей СПАТАРЬ
А Вы правы! Национальность действительно ни при чём - почти у всех этих гонщиков фамилии кавказские, среднеазиатские. И родители у них из&quot;бедняков И должности &quot;маааленькие&quot;И авто- Лада, ГАЗ, ЗАПОРОЖЕЦ...Не пори ерунду.
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6 мин.

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