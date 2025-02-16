«Трамп-миротворец» сел в лужу — в Израиле «Пусть будет ад!»

Самый кровавый конфликт со времен войны Судного дня скорее всего последним не станет Олег Фаличев Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Георгий Федоров Палестинская группировка ХАМАС на неопределенный срок отложила освобождение очередной группы заложников, запланированное на 15 февраля — из-за неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля, включая задержки в организации возвращения палестинцев в свои дома на севере сектора Газа, обстрелы гражданского населения и воспрепятствование доставке гуманитарной помощи.