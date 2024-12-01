В студенческом общежитии в Симферополе произошло задымление

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. В Симферополе в студенческом общежитии произошло задымление из-за пригорания пищи на плите, проживающих эвакуировали, пострадавших нет, сообщает крымское управление МЧС РФ.
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