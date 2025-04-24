Тепло родительского слова: 20+ фраз, которые повлияют на будущее ребенка

Знаете ли вы, что все, что говорите ребенку, программирует его будущее? Можно покупать ему самые крутые и брендовые вещи, оплачивать кружки и секции, отправлять на каникулы в путешествие, но если вы не поддерживаете сына или дочь словами, не мотивируете его или же бросаете в их адрес жестокие, обидные слова, то это может серьезно подпортить жизнь.