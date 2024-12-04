Неизвестные подожгли гараж в Петрозаводске

Гаражный бокс полыхал на улице Петрова в карельской столице Во вторник в 10 часов 41 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Петрова горит частный гараж.
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