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Судьба Палестины и всего мира решается в зоне СВО: Путин о спецоперации

Судьба Палестины и всего мира решается в зоне СВО: Путин о спецоперации

Судьба Палестины и всего мира решается в зоне СВО: Путин о спецоперации Евгения КомароваВладимир Путин сделал решительное заявление 30 октября в ходе совещания с правительством, Совбезом и военным руководством.

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