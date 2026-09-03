Герман Греф заявил о «переохлаждении» российской экономики

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил на Восточном экономическом форуме, что российская экономика находится в стадии «переохлаждения».
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