Mercedes-AMG может прийти в гонки на выносливость с заводским «гиперкаром»

Mercedes-BenzНемецкий концерн Mercedes-Benz может расширить свою заводскую гоночную программу за счёт участия марки Mercedes-AMG в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в классе «гиперкаров» или американской серии IMSA WeatherTech SportsCar Championship в зачёте GTP с прототипом LMDh, сообщает Racer.