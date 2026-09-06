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MeMo-Logic

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Выжившие 25 лет назад при терактах 11 сентября столкнулись со страшными последствиями

Выжившие 25 лет назад при терактах 11 сентября столкнулись со страшными последствиями

На днях исполняется ровно четверть века с трагических событий 11 сентября 2001 г .

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