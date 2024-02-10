В Алтайском крае пьяного мужчину насмерть сбил тепловоз

Машинист тепловоза заметил мужчину и подал звуковой сигнал. Он применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось 39-летний житель Алтайского края погиб, переходя железнодорожные пути в состоянии алкогольного опьянения.
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