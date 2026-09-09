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Аналитик CoinShares связывает оживление интереса к BTC с действиями Минфина США

Аналитик CoinShares связывает оживление интереса к BTC с действиями Минфина США

Биткоин в последние недели заметно восстановился после продолжительного периода слабой активности, однако говорить о полноценном возвращении к прежним вершинам пока рано.

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