"Я ПРИНЦ, ЦЕЛУЙ НОГИ": В КИРГИЗИИ ПОДРОСТКА ПЫРНУЛИ НОЖОМ ЗА ТО, ЧТО ОН РУССКИЙ

Виктор Гайдуков

Сколько можно играть в поддавки, простите , в толерантность? Наши суды и полиция зачастую так же насилие по национальному признаку относят к банальному хулиганству и пожурив отправляют виновников по домам, так чего же нам ждать от киргизов? Когда мы примем нормальные, защищающие права россиян законы, будем их добросовестно исполнять и искореним всех мздоимцев в правоохранительных органах попасть в Россию всем киргизам, таджикам и прочим икам будет большим счастьем,, за которое надо будет бороться. А за любое нарушение закона судить их по всей строгости, а после отбывания наказания депортация, без права въезда в Россию пожизненно. А если кто-то обидел Россиянина там, у себя в республике, нашим правоохранителям брать таких обидчиков на учет и запрещать им въезд в Россию. И сразу закончится этот национальный беспредел. Все станут законопослушными. И будет нам счастье, но его надо создавать. Чего ждём?