ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Новости с пространства СНГ становятся всё тревожнее. В Киргизии местный житель заставил 15-летнего русского паренька целовать ему ноги.
"Я ПРИНЦ, ЦЕЛУЙ НОГИ": В КИРГИЗИИ ПОДРОСТКА ПЫРНУЛИ НОЖОМ ЗА ТО, ЧТО ОН РУССКИЙ
Комментарии
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Галина Малыхина
В Киргизию вернулись 90-тые, когда русских гнобили и изгоняли...
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23 час.
Ирина Котова
Вывезти всех русских оттуда и не пускать в нашу страну, других вариантов нет, ради чего мы должны терпеть
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23 час.
Виктор Гайдуков
Сколько можно играть в поддавки, простите , в толерантность? Наши суды и полиция зачастую так же насилие по национальному признаку относят к банальному хулиганству и пожурив отправляют виновников по домам, так чего же нам ждать от киргизов? Когда мы примем нормальные, защищающие права россиян законы, будем их добросовестно исполнять и искореним всех мздоимцев в правоохранительных органах попасть в Россию всем киргизам, таджикам и прочим икам будет большим счастьем,, за которое надо будет бороться. А за любое нарушение закона судить их по всей строгости, а после отбывания наказания депортация, без права въезда в Россию пожизненно. А если кто-то обидел Россиянина там, у себя в республике, нашим правоохранителям брать таких обидчиков на учет и запрещать им въезд в Россию. И сразу закончится этот национальный беспредел. Все станут законопослушными. И будет нам счастье, но его надо создавать. Чего ждём?
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23 час.
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