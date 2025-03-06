АВТОВАЗ запустил новый автомобильный бренд SKM

Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей. Под маркой SKM автогигант планирует производить пассажирские микроавтобусы, цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой.
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