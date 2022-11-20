Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Кевин Дюрэнт расписался на лбу у болельщика

Кевин Дюрэнт расписался на лбу у болельщика

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт встретился на уличной площадке с болельщиками команды. Один из поклонников попросил баскетболиста расписаться у него на лбу, и Дюрэнт выполнил просьбу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх