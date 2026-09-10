iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Apple уходит от ответа на прямой вопрос «Есть ли складка на внутреннем дисплее iPhone Duo?», но ответ уже известен

Apple уходит от ответа на прямой вопрос «Есть ли складка на внутреннем дисплее iPhone Duo?», но ответ уже известен

В заявлении Apple говорится, что дисплей «удивительно плоский и гладкий» В преддверии запуска складного iPhone Duo ходили слухи, что Apple сосредоточилась на устранении складки на внутреннем экране.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым