Apple уходит от ответа на прямой вопрос «Есть ли складка на внутреннем дисплее iPhone Duo?», но ответ уже известен

В заявлении Apple говорится, что дисплей «удивительно плоский и гладкий» В преддверии запуска складного iPhone Duo ходили слухи, что Apple сосредоточилась на устранении складки на внутреннем экране.
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