Несекретные материалы

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"ПРОДАЮТ РОДИНУ И ГОТОВЯТ ГОСПЕРЕВОРОТ": РЕЙДЫ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛОВ ВСКРЫЛИ ПРАВДУ

"ПРОДАЮТ РОДИНУ И ГОТОВЯТ ГОСПЕРЕВОРОТ": РЕЙДЫ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛОВ ВСКРЫЛИ ПРАВДУ

ФОТО: GLOBALLOOKPRESS Правоохранительные органы российских регионов начали сообщать о рейдах в отношении нелегалов, после которых уже получивших гражданство России бывших мигрантов везут в военкоматы для постановки на воинский учёт.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
&quot;... начали сообщать о рейдах в отношении нелегалов&quot;. ну да, а откуда &quot;нелегалы&quot; взялись, с неба упали?.. рейды нужны, но начинать надо бы с самого верха, - тех, кто за миграцию в ответе...
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16 час.
Уя
Уфимцев я
И в первую очередь, с высоких чиновников в правительстве господина Мишустина - с Хуснуллина и его аппарате. Которые пробивают бешенные квоты для ввоза на территорию России миллионов (!) работников из Средней Азии, распределяют их по всей стране, включая Новороссию, под благовидным предлогом отсутствия рабочих (!) рук... А на деле - работодатели на местах получают бешенные &quot;откаты&quot; с этих бессловесных рабов. Вот и весь &quot;секрет полишинеля&quot;...
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14 час.

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