"ПРОДАЮТ РОДИНУ И ГОТОВЯТ ГОСПЕРЕВОРОТ": РЕЙДЫ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛОВ ВСКРЫЛИ ПРАВДУ

"... начали сообщать о рейдах в отношении нелегалов". ну да, а откуда "нелегалы" взялись, с неба упали?.. рейды нужны, но начинать надо бы с самого верха, - тех, кто за миграцию в ответе...

Уя

Уфимцев я

И в первую очередь, с высоких чиновников в правительстве господина Мишустина - с Хуснуллина и его аппарате. Которые пробивают бешенные квоты для ввоза на территорию России миллионов (!) работников из Средней Азии, распределяют их по всей стране, включая Новороссию, под благовидным предлогом отсутствия рабочих (!) рук... А на деле - работодатели на местах получают бешенные "откаты" с этих бессловесных рабов. Вот и весь "секрет полишинеля"...