В Архангельске на проспекте Ломоносова высадят 420 кустов вместо вырубленных деревьев

Зеленые насаждения компенсируют вырубку 179 деревьев при строительстве кампуса «Арктическая звезда».Зеленые насаждения компенсируют вырубку 179 деревьев при строительстве кампуса «Арктическая звезда».
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