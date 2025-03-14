Ульянов: разговоры об отправке миротворцев на Украину являются постановкой

В данный момент их еще никто не приглашал Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал «театральной постановкой» разговоры европейских чиновников об отправке миротворцев европейских государств на Украину.
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