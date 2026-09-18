В Иркутской области ликвидировали медведя, растерзавшего двух ягодников

В Иркутской области избавились от опасного для людей медведя. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.
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