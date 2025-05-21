Прошло исследование: что больше 9 часов ухудшает когнитивные функции

Ученые заявили о том, что сон продолжительностью более 9 часов ускоряет старение мозга.Слишком долгий сон может негативно сказаться на мыслительных функциях – к такому выводу пришли ученые, проведя исследование.
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