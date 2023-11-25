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Сильный взрыв раздался в киевском Печерске

Сильный взрыв раздался в киевском Печерске

Новые взрывы произошли в Киеве, как сообщили очевидцы агентству ТАСС. С одного из свидетелей стало известно, что с утра, начиная с 05:00 (06:00 мск), слышны сильные взрывы, которые ощущаются интенсивнее обычного, особенно в районе Жулян.

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