Сильный взрыв раздался в киевском Печерске

Новые взрывы произошли в Киеве, как сообщили очевидцы агентству ТАСС. С одного из свидетелей стало известно, что с утра, начиная с 05:00 (06:00 мск), слышны сильные взрывы, которые ощущаются интенсивнее обычного, особенно в районе Жулян.