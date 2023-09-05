Неспешный разговор

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«И муж у неё сволочь, и похоронят за рубежом»: пострашневшая Алла Пугачёва пьёт и курит, а безработный Галкин* валяет дурака дома. Вы простите певицу?

«И муж у неё сволочь, и похоронят за рубежом»: пострашневшая Алла Пугачёва пьёт и курит, а безработный Галкин* валяет дурака дома. Вы простите певицу?

Очень быстро отгремело весьма натужное зарубежное веселье Аллы Пугачёвой и солидный возраст, отягощённый стрессами и бездомным мотанием по миру склонили примадонну к стакану и сигарете.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Да хватит уже!ЗАБЫЛИ ЭТУ ПРОТИВНУЮ ХАБАЛИСТУЮ ДУРНУЮ ПАРУ!ПУСТЬ ЖИВУТ КАК ХОТЯТ!РОССИЯ -НЕ ДЛЯ ВЫДУМАННЫХ &quot; ЧТЕЦОВ,ПЕВЦОВ И ВОКАЛИСТОВ&quot;!
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9 час.
p
patentlil
Хватит уже о ней! Она заработала на 100 безбедных жизней. И будет жить там, где захочет. Почему ее не оставят в покое все беснующиеся? Можно ее не любить, можно осуждать, но лучше оставить ее в покое и забыть о ней.
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8 час.
Аркадий Шацкий
Галкину надо срочно в дом престарелых её сдать, пока на развод не подала)
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8 час.

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