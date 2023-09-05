«И муж у неё сволочь, и похоронят за рубежом»: пострашневшая Алла Пугачёва пьёт и курит, а безработный Галкин* валяет дурака дома. Вы простите певицу?

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patentlil

Хватит уже о ней! Она заработала на 100 безбедных жизней. И будет жить там, где захочет. Почему ее не оставят в покое все беснующиеся? Можно ее не любить, можно осуждать, но лучше оставить ее в покое и забыть о ней.