«И муж у неё сволочь, и похоронят за рубежом»: пострашневшая Алла Пугачёва пьёт и курит, а безработный Галкин* валяет дурака дома. Вы простите певицу?
Очень быстро отгремело весьма натужное зарубежное веселье Аллы Пугачёвой и солидный возраст, отягощённый стрессами и бездомным мотанием по миру склонили примадонну к стакану и сигарете.
Комментарии
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Да хватит уже!ЗАБЫЛИ ЭТУ ПРОТИВНУЮ ХАБАЛИСТУЮ ДУРНУЮ ПАРУ!ПУСТЬ ЖИВУТ КАК ХОТЯТ!РОССИЯ -НЕ ДЛЯ ВЫДУМАННЫХ " ЧТЕЦОВ,ПЕВЦОВ И ВОКАЛИСТОВ"!
Хватит уже о ней! Она заработала на 100 безбедных жизней. И будет жить там, где захочет. Почему ее не оставят в покое все беснующиеся? Можно ее не любить, можно осуждать, но лучше оставить ее в покое и забыть о ней.
Галкину надо срочно в дом престарелых её сдать, пока на развод не подала)
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