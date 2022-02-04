14 вещей, которые вы не знали о «Дне сурка»

Комедия Билла Мюррея стала классикой жанра и неизменно входит в число лучших фильмов 1990-х годов. Отдаем дань уважения фильму и рассказываем 20 интересных фактов, о которых вы никогда не знали: 14 ФОТО 1.
Популярные статьи
- Старик вырастил крысенка – но и представить не мог, что его питомец вскоре сослужит ему отличную службу
- Молодой гаишник остановил катафалк на дороге и приказал открыть гроб для проверки. От увиденного младший лейтенант чуть не поседел …
- Видео: Турист заметил в лесу странный камень, который раздувался и кричал
Свежие комментарии