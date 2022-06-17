Пятая колонна снимает фильмы о Великой Отечественной. Зачем ей это надо?

Я обратил на то, что фильмы последнего времени о Великой Отечественной войне "не работают". Фильмы довольно дорогие, это историческое кино, там сложные съёмки, вооружение, но воспитательный эффект для подрастающего поколения от них ничтожен.
Я обратил на то, что фильмы последнего времени о Великой Отечественной войне "не работают". Фильмы довольно дорогие, это историческое кино, там сложные съёмки, вооружение, но воспитательный эффект для подрастающего поколения от них ничтожен.
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