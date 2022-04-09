Происшествия

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В Татарстане сотрудники полиции и МЧС помогли мужчине с приступом эпилепсии

Участковый отдела полиции "Васильево" Павел Денисенко ехал по улице Ленина, когда увидел, что с тротуара на проезжую часть внезапно вышел мужчина и стал терять сознание.

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