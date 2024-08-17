«Регистрация открыта». Центр «Истоки» обрёл второй дом в Севастополе

Центр «Истоки» обрёл второй дом в Севастополе. Он расположился на территории Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» и гостеприимно принял участников III молодёжного историко-культурного форума «Истоки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии