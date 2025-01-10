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Захарова указала на фейковую цитату "Ленина" в официальном докладе ЕС

Захарова указала на фейковую цитату "Ленина" в официальном докладе ЕС

РИА Новости/Александр Кряжев Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала официальный доклад Евросоюза на тему безопасности, в котором уличила брюссельскую бюрократию в "вопиющей безграмотности".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да Западу врать, что человеку дышать... так же естественно.
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16 час.

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