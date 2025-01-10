Захарова указала на фейковую цитату "Ленина" в официальном докладе ЕС

РИА Новости/Александр Кряжев Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала официальный доклад Евросоюза на тему безопасности, в котором уличила брюссельскую бюрократию в "вопиющей безграмотности".
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