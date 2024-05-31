Россия буквально стоит у двери Америки, пишет автор статьи для RS. И речь не о том, что Москва звонит в нее и просит о мире, как рапортуют бодрые западные пропагандисты.
Responsible Statecraft, США. Байден не ответил на звонок Путина. Судьба Украины решена
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Леша и Лора Мусликовы
Даже не знаю что и как комментировать.
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13 час.
Леша и Лора Мусликовы
Даже не знаю что и как комментировать. Одно знаю точно. Если умалишенному деду ощутимо врезать по зубам, то есть только ДВА варианта исключительно положительного развития событий после этого действия. Вариант 1: Дед очухается и начнет хоть что нибудь соображать. Вариант 2: Дед не выдержит удара. Тоже хороший исход. Вывод: Пока ему ЛИЧНО не будет очень больно,он в сознание не придет. Паралельно врезать Британии.
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13 час.
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