Responsible Statecraft, США. Байден не ответил на звонок Путина. Судьба Украины решена

Леша и Лора Мусликовы

Даже не знаю что и как комментировать. Одно знаю точно. Если умалишенному деду ощутимо врезать по зубам, то есть только ДВА варианта исключительно положительного развития событий после этого действия. Вариант 1: Дед очухается и начнет хоть что нибудь соображать. Вариант 2: Дед не выдержит удара. Тоже хороший исход. Вывод: Пока ему ЛИЧНО не будет очень больно,он в сознание не придет. Паралельно врезать Британии.