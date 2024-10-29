В России сформируют новую промышленную элиту

Власти формируют новую промышленную элиту России. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Развитие образовательных организаций высшего и среднего профобразования, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для технологического лидерства» отметил, что молодежь часто связывает свою карьеру с техническими специальностями.
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