В России сформируют новую промышленную элиту

Власти формируют новую промышленную элиту России. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Развитие образовательных организаций высшего и среднего профобразования, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для технологического лидерства» отметил, что молодежь часто связывает свою карьеру с техническими специальностями.