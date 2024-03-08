Захарова шуткой ответила на оговорку Байдена про дешевые таблетки в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление американского лидера Джо Байдена перед конгрессом США, высмеяла оговорку главы Белого дома, который пригласил слушателей его речи в Москву за дешевыми лекарствами.
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