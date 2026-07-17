Бюджет под ударом: как фиктивные диспансеризации угрожают экономике страны Юлия ЧелкановаЕжегодные потери государственного бюджета из-за проведения фиктивных диспансеризаций населения достигают 80 миллиардов рублей.
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