Скончалась женщина, из-за которой удалось легализовать эвтаназию в Эквадоре

Паола Рольдан, женщина, которая боролась за декриминализацию эвтаназии в Эквадоре, умерла в этот понедельник в возрасте 42 лет от бокового амиотрофического склероза (БАС), который ей был диагностирован в 2020 году .
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