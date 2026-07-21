Судимость закроет путь к натурализации

Госдума готовится продолжить рассмотрение законопроекта, который запрещает выдавать гражданство, разрешение на временное проживание и вид на жительство иностранцам с непогашенной или неснятой судимостью за любое преступление, совершенное в России либо за ее пределами.
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