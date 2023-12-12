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В Конгрессе заявили о невозможности до Рождества решить вопрос о выделении помощи Киеву

В Конгрессе заявили о невозможности до Рождества решить вопрос о выделении помощи Киеву

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл спустя несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами в Капитолии просил Конгресс профинансировать очередную военную помощь Украине во вторник, 12 декабря, на брифинге заявил, что принять закон об этом до Рождества «практически невозможно», – сообщает издание The Hill.

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