В Конгрессе заявили о невозможности до Рождества решить вопрос о выделении помощи Киеву

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл спустя несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами в Капитолии просил Конгресс профинансировать очередную военную помощь Украине во вторник, 12 декабря, на брифинге заявил, что принять закон об этом до Рождества «практически невозможно», – сообщает издание The Hill.