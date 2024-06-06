Тренер назвала лучшие упражнения для красивых и подтянутых ног

Руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина 6 июня назвала «Известиям» лучшие упражнения, которые помогут сделать ноги красивыми и подтянутыми.
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