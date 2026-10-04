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Кашпировского похоронят в тайном месте после открытого прощания

Кашпировского похоронят в тайном месте после открытого прощания

Название кладбища, где будет похоронен Кашпировский, родственники раскрывать не собираются Анатолия Кашпировского проводят в последний путь без посторонних, а место его могилы останется в тайне.

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