Хамзаев призвал считать арестованного во Франции Дурова политзаключенным

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Султан Хамзаев проинформировал о том, что взятого под арест французскими правоохранительными ведомствами создателя мессенджера Telegram Павла Дурова следует воспринимать как политзаключенного.
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