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Царьград

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Мэр Энергодара восстановил вывоз отходов после атак ВСУ

Мэр Энергодара восстановил вывоз отходов после атак ВСУ

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о стабилизации вывоза отходов после атак ВСУ на спецтехнику. Пухов призвал население к рациональному потреблению и аккуратной упаковке мусора для облегчения работы коммунальщиков.

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