В Китае сотрудник выиграл в лотерею, вот только начальство это не обрадовало

В далеком 1968 году на экраны вышел замечательный фильм «Зигзаг удачи», в котором рассказывалась трагикомичная история о фотографе, выигравшем в лотерею 10000 рублей, над которым его коллеги суд устроили.
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