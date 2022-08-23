Россия не собирается продавать нефть себе в убыток

В минувшие выходные, комментируя дурацкую, чего уж там, идею стран, входящих в так называемую G7, установить предельную цену на российскую нефть, заместитель главы МИД РФ Александр Панкин ещё раз, вслед за Владимиром Путиным, Сергеем Лавровым и всеми более или менее вменяемыми глобальными нефтяниками подтвердил: Российская Федерация ни при каких обстоятельствах не станет продавать свою нефть, если это будет идти в убыток экономике ведущих отечественных производителей Источник: oilcapital.