Сироту требуют выселить из муниципальной квартиры в Великих Луках

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, 27 августа, ФедералПресс. Прокуратура Великих Лук разбирается с обращением, которое поступило в надзорное ведомство по поводу предоставления помещения по специализированному найму детям-сиротам.
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