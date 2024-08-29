В больнице Бурятии провели молебен за благополучное завершение капитального ремонта

Видео религиозного обряда опубликовано в соцсетях ГБУЗ «Закаменская центральная районная больница». В медучреждении отметили, что молебен провели за благополучное открытие и завершение капитального ремонта.
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