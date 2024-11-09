Генконсул России не ожидает проблем с визами у ждущих лайнер из Японии россиян

Генконсульство России в Шанхае не считает, что могут возникнуть какие-либо трудности с визами у россиян, которые находятся в городе и ждут прибытия круизного лайнера Spectrum of the Seas, застрявшего ранее в Японии из-за технических проблем, а обращений от находящихся на борту не поступало.
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