Генконсул России не ожидает проблем с визами у ждущих лайнер из Японии россиян

Генконсульство России в Шанхае не считает, что могут возникнуть какие-либо трудности с визами у россиян, которые находятся в городе и ждут прибытия круизного лайнера Spectrum of the Seas, застрявшего ранее в Японии из-за технических проблем, а обращений от находящихся на борту не поступало.